2016年巴甲球會查比高恩斯，前往哥倫比亞準備參加南美球會盃決賽時發生空難，機上77人多達71人罹難，6名生還者中只餘3名球員，而當中一名生還者、機組人員圖米利（Erwin Tumiri），事隔5年後再在玻利維亞遇上致命車禍，造成21人死亡，幸圖米利再一次避過了死神來襲。

這宗致命車禍發生於當地時間周二早上，作為查比高恩斯空難的倖存者再次死裡逃生，圖米利成為了傳媒追訪的對象，他形容事發時：「我當時感到有些睡意，當我正在聽音樂時就聽到有人在尖叫，我唯一可以做的就是捉緊前面的座位，張開肩膀並靠在窗上，這樣就算翻車我也不會被拋走。」

雖然剛經歷完巨劫，但圖米利在醫院時仍面帶微笑接受訪問：「車輛不斷翻轉又翻轉，有些人沒法支撐，我們就像身處洗衣機一樣，幸好我一直保持清醒，並成功爬出車輛。我不敢相信所發生的事情，我受傷了手臂不能抬開，膝部亦受傷了。」據報圖米利在這場造成21人死亡、30多人受傷的嚴重車禍中只是受了輕傷，沒有任何骨頭或韌帶受傷，醫生表示圖米利經過治療後，很快便可以出院。

目前查比高恩斯6名倖存者，當中門將科曼因為要截肢放棄了足球夢，現時唯一仍效力查比高恩斯的球員是阿倫路舒曹，今年一月更以隊長身份高舉巴乙獎盃，慶祝球隊重新升班。

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