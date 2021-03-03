明星賽如一場試驗球員人氣的遊戲，勒邦占士等巨星是為常客，人氣不高的球員就要靠球迷和傳媒投下的一票。上季被傷患耽誤的錫安威廉臣（Zion Williamson），今季就和蘭度爾（Julius Randle）、拿維（Zach LaVine）和J布朗（Jaylen Brown），憑表現獲得首次入選明星賽的機會，這位人氣爆燈的2019年狀元拿到明星賽席位，打破聯盟不少紀錄。

要在眾星林立的西岸贏得一個明星賽席位絕不容易，錫安上季於季前弄傷膝部要休戰三個月，未能讓球迷充份見識其威力，最終落選明星賽。今季他健康回歸，場均獲25.5分、7.2籃板和3.4助攻，各項數字比上季進步之餘，年紀輕輕更擔起球隊領袖的角色，成功被選入明星賽後備。

20歲的錫安更是首位「千禧寶寶」入選明星賽隊，賽事到下周日進行時，錫安就會以20歲又244天成為史上第4年輕入選明星賽的球員。他形容能打明星賽是夢想成真。

東岸多新面孔

相對西岸，東岸迎來更多新面孔。表現突出的蘭度爾新季成功蛻變，場均得到的23.1分、10.9籃板和5.5助攻，表現大躍進下帶領擺爛多季的紐約人目前身處東岸前列，有機會重返季後賽。兩屆入樽賽冠軍拿維更化身入球機器，今季33場常規賽有16場得分至少30分，投籃命中率更創新高超過五成。至於塞爾特人探花J布朗今季同有多項數據創生涯新高，場均近25分，加上籃板與助攻亦有貢獻。

文：華弟