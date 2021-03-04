曼聯周三在英超作客只能與水晶宮兩無紀錄以0:0賽和，領隊蘇斯克查賽後坦言感到失望，並指球隊今場表現不值得獲得多過1分。

蘇斯克查批評「紅魔」在下半場表現失色，令球隊在聯賽榜被榜首的曼城拋離14分。蘇B接受《BBC》訪問時說︰「這並不好，正如你所知道的，如果想要在積分榜排名上升，你需要贏取比賽。你必須贏取控球權、在攔截時贏出、必須奮戰和更好地傳球，而我們不停將球傳失。」他又謂，每場比賽他們都想贏，「我們只需要專注於自己，我們知道正為爭奪前四而戰鬥，所以每場比賽都是重要的。」

今場已是曼聯繼歐霸盃主場對皇家蘇斯達及英超作客對車路士後，各項賽事連續三場賽和0:0，雖然球隊連續三場不失球，但蘇斯克查表示︰「當你連續三場不失球，那將會幫助你贏取比賽，但我們並展現那質素，我們必須再次產生火花和爭取在比賽勝出。」

蘇B認為︰「曼聯雖然有好幾次在適當的位置有好的節奏並創造了相當不錯的機會，但我不認為我們值得取得多於1分。」

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