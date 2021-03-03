每年NBA明星賽公佈正選及後備陣容後，其中一個焦點必是當屆的遺珠球員。今年的爭議同樣不少，雖然明星賽下周日於亞特蘭大舉行，但包括T楊格（Trae Young）在內的鷹隊球員一概未有入選，另外去季總決賽東岸代表熱火，占美畢拿（Jimmy Butler）及艾迪巴約（Bam Adebayo）等主力同樣無緣今屆明星賽。

近年因社交網站興起，明星賽陣容公佈以後，「誰不應入選，誰又應該入選」的罵戰就會於網上隨之爆發。今年連「大帝」勒邦占士亦參一腳，在後備陣容公佈以後發現太陽後衞D卜克不幸落選，就在twitter開火指「D卜克是聯盟中最不獲尊重的球星」！幸好，因大帝隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）受傷退賽，這位24歲得分後衞才獲得補選。

有球迷將今屆的遺珠羅列，正選五人控衞是東道主的T楊格，配交出生涯助攻新高的馬刺迪洛桑（DeMar DeRozan）、前場有公鹿二當家米度頓（Khris Middleton）、轉投黃蜂重生的哥頓希活（Gordon Hayward）、中鋒就有艾迪巴約，後備席上還有占美畢拿、恩格林（Brandon Ingram）、T夏里士（Tobias Harris），干尼（Mike Conley）等，絕對可與現時入選的球員一拼。

近年年輕球員越見早熟，年僅22歲的當錫已經連續2年坐穩正選，但36歲的占士、甚至因傷無緣今屆明星賽但吸票力仍強的杜蘭特（Kevin Durant）級數仍在，促使競爭越見激烈。或者聯盟是時候考慮，維持24個全明星席位是否夠分。

文：亨少