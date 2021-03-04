現年31歲的威爾斯翼鋒加里夫巴利，目前由皇家馬德里外借至熱刺效力至今季結束，60萬鎊的周薪兩間球會各承擔一半，有傳巴利不會再為皇馬效力，但要求銀河艦隊繼續兌現明夏合約到期前，60萬鎊周薪的承諾。

周三熱刺領隊摩連奴被問及巴利的前途問題時表示：「他不是熱刺擁有的球員，皇馬才擁有有關他一切的掌控權，我只是擁有一名租借而來的球員，我只是要想辦法令他表現最好。」

「我們會好好照顧租借效力我們的球員，但同時我們會尊重該名球員所屬的球會，如果你想問及任何有關加里夫的未來，你應該去叫你的馬德里同事問問施丹。」

對於近兩場攻入3球回復狀態的巴利，摩連奴則稱：「當一名球員受傷是一件非常個人的事情，球員們很多時都會傷痕累累，不單只是身體的受傷還有心理人，一名受傷後的球員，直至他的情緒上完全康復是需要時間，你只需要有耐性。我們會盡力照顧他，我亦相信他在更衣室裡擁有的朋友，會令他的恢復起到重要作用。他現在很高興，因為他已經錯失了很久，這種在高水平表現的快樂。」

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