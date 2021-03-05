周四紅軍在主場1球不敗車路士，在晏菲路已經錄得5連敗，對於紅軍近期表現不穩，前利物浦球員奧雲似乎有另一種解讀。他在評述時指，今仗沙迪奧文尼本有機會博得12碼，但他因為不希望再讓穆罕默德沙拿射12碼，故不選擇插水。

在今仗8分鐘，阿歷山大阿諾特交給文尼，當時車路士中堅安達斯基斯坦臣與文尼有接觸，但他未有選擇「插水」繼續向前，奧雲認為假如文尼選擇跌到，球證或會判紅軍12碼。奧雲表示：「我沒有辦法相信他沒有選擇跌低，當然我不是提倡他這樣做。我只是在想，沙拿是這支球隊的12碼劊子手，假如文尼認為自己能夠繼續前進創造埋門，他當然想自己射門。這個情況在上周對錫菲聯時已經發生過。」

奧雲認為兩位前鋒在射手榜上競爭對象：「兩位球員過去幾季都為金靴獎努力，這可能是一個瘋狂的推論，但我認為他們正在競爭。我看到一些自私和不滿的行為，大家都看到沙拿在被換出後不滿搖頭的表情。當我今天在看到文尼面對這樣的機會時，再次選擇這樣做（不跌倒），不禁令我多想。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！