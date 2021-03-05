德甲多蒙特一對新星艾寧夏蘭特同埋查頓辛祖，近季吸引到唔少歐洲豪門向佢哋招手，二人會離隊嘅傳聞滿天飛。不過有球迷講笑話，夏蘭特同辛祖點都唔會走，事關蜜蜂兵團請咗個外號「全球最性感運動員」、「性感金斯貓」嘅德國索女跑手艾莉卡舒米特（Alica Schmidt）嚟做訓練員，睇下後衞文路爾艾簡治嘅反應，就知道隊波有位靚女係幾大吸引力！

近排人氣急升嘅夏蘭特得到唔少大球會嘅青睞，好似係西甲皇家馬德里、英超曼城、曼聯同車路士等等，據講多蒙特仲開到1億英鎊（約10.8億港元）嘅轉會費，而辛祖自上年夏天亦都同紅魔拉上關係，有傳兩位新星今年之內點都會離開多蒙特。但有球迷就話，球隊請咗德國靚女跑手艾莉卡做trainer，佢兩個點都唔會走！睇下艾莉卡早排喺ig上載一段同文路爾艾簡治一齊練嘢嘅影片就知，呢位瑞士後衞全程笑唔停口，眼甘甘咁望住艾莉卡。上年9月，艾莉卡亦分享過同後衞曉姆斯賽跑嘅影４片，後者仲攰到瞓地，就知道球會有位靚女係幾咁重要喇。

球迷都留言話「我信辛祖同夏蘭特唔會走」、「多蒙特啲球員唔走，咪咁嘅原因囉」、「一間球會用嚟綁住球員嘅最好方法」。畀澳洲雜誌《Busted Coverage》評選為全球最性感運動員嘅艾莉卡，主項跑400米，係運動品牌Puma嘅代言人，嗰個品牌亦係多蒙特嘅贊助商。艾莉卡已經喺蜜蜂兵團訓練球員超過一年，幫球員增強身體質素。同時係模特兒嘅佢，正努力備戰今夏嘅東京奧運。

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