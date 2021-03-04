澳職周五獨腳戲，由阿德萊德聯（右）主場對紐卡素噴射機。阿聯終止早前頹勢，2連勝兼入6球，新兵奇治葛雲首仗已取得入球，前鋒杜米祖歷亦養精蓄銳，面對近期啞火的噴射機，以今季主場戰績平穩，受讓平/半下盤可取。

阿聯今季戰績反覆，多少與新兵未能融入有關，早前更錄得1勝4負的差劣走勢。幸教練維亞特已漸建立攻守模式，中前場合作亦較之前流暢，上仗擊敗西悉尼流浪者後，取得今季首次兩連勝，今仗也將劍指三連勝。陣容上，中場干斯坦度普路斯已提早收「咧」，阿聯即從中東球會借來奇治葛雲，此子過去也多次效力阿聯，所以能迅速融入球隊，上仗回流首度上陣即為球隊先開紀錄。加上前鋒杜米祖歷已完全休息，耶耶杜古利、史提芬莫克也能提供火力，就算後防仍存不穩，已連續五仗有失波，不過以近2仗攻入6球的強勢，仍值得支持。

噴射機開季走勢大起大落，開季四連敗後，又錄得五場不敗走勢，但上仗主場淨吞威靈頓鳳凰雙蛋，恐怕也是一輪頹勢的開端。噴射機陣容相對較少變動，常規箭頭奧當路雲與華倫天奴尤爾今季合共已攻入六球，配合科亞基特等人後上攻門，踢法上傾向穩守突擊，所以作客戰績反而不錯，5戰累積2勝2和1負，不過累積只入四球，是澳職作客入球第二少球隊。另外，球隊今季讓平/半盤路亦差，今季兩場讓平/半比賽，全數波盤齊輸，包括上月主場對威靈頓鳳凰以0:2見負，今仗也難看好。

文：牽牛