周四利物浦在主場一球不敵車路士，錄得創會129年來首次主場5連敗，賽後紅軍左後衞安德魯羅拔臣接受訪問時直斥，球隊不能依懶過去，甚至認為太多球員在落後時垂頭喪氣，導致落敗。

羅拔臣表示：「我們不能依靠過去，上季（奪冠）已經結束，一切都已經完結。我們現在遠遠未達到利物浦應有的水平，我們正在下滑。五場主場沒有勝出，沒有東西可以幫助在家中的球迷，因為我們的表現遠遠還不夠好，當我們落後1:0時，太多人垂下頭來。」

「比賽快要結束時，我們需要給予對方壓力，人們會想我們失敗，我們應該要取得好結果證明我們不會，但這刻我們卻沒有做到。」

利物浦領隊高普則解釋指：「當你看到這場比賽，它是一場非常緊湊、非常接近及激烈的比賽，我們迫使他們犯錯，他們迫使我們犯錯，結果他們利用了一個，我們卻沒有。」

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