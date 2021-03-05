三月尾2022年世界盃外圍賽將展開爭逐，而在疫情之下，各支歐洲球會已經明言若麾下球員要前往疫情嚴重，歸國後需要隔離的地區比賽，可能會拒絕放行。而葡萄牙足總周四已經宣佈，經考慮後決定3月24日原定主場鬥阿塞拜疆的比賽，將會改於意大利都靈祖雲達斯的主場上演。

身處A組的葡萄牙，三月尾先要在主場迎戰阿塞拜疆，其後再於27日作客鬥塞爾維亞。不過葡國足總已經決定主場一戰改於意大利都靈上演，亦即代表效力祖雲達斯的基斯坦奴朗拿度（C朗）無需回國，留在都靈就可代表國家隊出戰。

而因現時英國政府禁止來自葡萄牙人士入境，若曾前往葡萄牙的話回國即需隔離最少10日，所以令包括曼聯主帥蘇斯克查在內的英超球隊領隊表示，將會禁止隊內的葡萄牙球員接受徵召。而現時比賽改往意大利舉行，未知一眾英超球隊改變心意，讓般奴費南迪斯（B費）及貝拿度施華等英超葡國兵為國出征。

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