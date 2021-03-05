日職球會大阪飛腳周五宣佈，球會所有相關職球員在周四接受檢測後，未有發現新增感染武漢肺炎個案，球隊將計劃重啟一切活動，希望可以按照原定賽程於下周三的日職主場迎戰大分三神。

大阪飛腳上星期發現隊內有5位球員及一位職員對武漢肺炎病毒呈陽性反應，原定上周三對名古屋鯨魚以及本周六對鹿島鹿角的聯賽被迫延期，球隊亦要暫停一切集體訓練及其他公開活動。

飛腳周五在球會官網發表聲明，表示周四已經安排球會的所有教練人員和主場工作人員進行檢測，結果未有發現任何新增個案，球會會長小野忠史在聲明中向外界致歉：「我對球隊內出現感染個案，讓各界感到擔憂作衷心致歉。現時受感染的職球員已被安排接受隔離療養，我們將會繼續與大阪府的公共衞生中心和日職賽會保持合作，以下周三能夠如期上演對大分三神的賽事為目標作好一切準備。」

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