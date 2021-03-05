47名參與民主派初選人士被控串謀顛覆國家政權，其中15人獲准保釋，而今晚在旺角場上演的冠忠南區對東方龍獅港超聯，過千名球迷入場，部份球迷在47分鐘一起鼓掌，以聲援被控民主派人士，而有球迷高呼「沒有暴徒，只有暴政」。

社會運動於2019年爆發後，旺角場曾有球迷掛起橫額以示對政權及警方不滿，而47名民主派因參與初選被而被控串謀顛國家政權，再次激起民憤；今晚旺角場舉行的南區對東方，有球迷在下半場2分鐘，即47分鐘發起齊齊鼓掌一分鐘，以掌聲聲援被還押及已保釋的民主派人士，在場過千名球迷有不少以掌聲響應，掌聲遍佈旺角場，還有球迷高呼「沒有暴徒，只有暴政」。

今晚旺角場甫開賽便相當熱鬧，因為賽事由正職為警員的球證廖國文執法，而球迷知賽事由這位着名球證執法後，甫開便被球迷熱烈「招呼」，「黑警」之聲此起落，惟廖似乎未有受到球迷全場的挑釁影響判決。

本身為警員的廖國文在2019年在個人社交平台以粗言大罵「沙田新城市事件」抗爭者，令到本地球證不滿，公開回應指「廖國文不代表我」；事件曝光後，廖國文再在社交平台回應，指與支持抗爭者的球證劃清界線，惟支持抗爭球證反問廖如何劃清界線，而廖國文因事件而長時間未獲安排擔任球竳，至上疫情期間復賽後不久復出。

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