NBA明星賽周四進行隊長挑選球員環節，兩隊隊長勒邦占士（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant、KD）經過多輪揀人後，意外把爵士孖寶米曹（Donovan Mitchell）和高拔（Rudy Gobert）留到最後，令二人成為「籮底橙」。要知道爵士是現時全聯盟成績最好的球隊，LBJ之後就解釋，自己打電子遊戲也從來不會選擇爵士！

爵士現時以27勝9負、高達75%的勝率成為全NBA今季戰績最好的一哥，但占士和KD在挑選球員時，似乎沒意願要搶先把米曹和高拔收歸旗下，他們更在揀選後備時，把一對爵士功臣留到最後的第22和23籤，成為網路熱話。占士就被問及，為何把二人當作「籮底橙」不願挑選，他這樣解釋：「我不是詆毀爵士，你們要明白，這就好像在打電子遊戲，我們從來不會揀爵士比賽，即使他們有馬龍（Karl Malone）和史托頓（John Stockton）兩位偉大球員，我們也從不會揀選他們，永遠不會。」

他隨後又解釋：「我的陣容裏需要一些身高，我選擇（溜馬的）D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）」，但他當時還沒有挑選作為中鋒的高拔。有美媒就為占士解畫，認為馬龍和史托頓的擋拆（Pick and Roll）不夠刺激，事關後者幾乎不會入樽。占士說完後，主持人和KD都忍不住大笑，但相信他純粹開玩笑。不過有球迷就認為，占士這樣做是得罪了整隊爵士，待日後他前往爵士作客，必定會被球迷叫噓，或者受到猶他球迷不歡迎的對待。

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