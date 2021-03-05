周四利物浦以0:1不敵車路士，晏菲路主場錄得5連敗，當中紅軍首席射手在下半場62分鐘，即被領隊高普以阿歷斯張伯倫入替，當時沙拿明顯感到沮喪，並搖搖頭步出場邊，結果只能在看台上看著球隊落敗。

賽後前利物浦名將加歷查坦言：「我對於換走沙拿感到驚訝，他看起來也不高興，利物浦需要入球，而他目前是英超的首席射手。」沙拿的經理人阿巴斯賽後亦在twitter上，發了一個「英文句號」的帖子，不少球迷隨即猜想，今季戰績不佳的利物浦，來季到底還能否留住沙拿，畢竟沙拿去年接受《阿斯報》訪問時，曾談及皇家馬德里及巴塞隆拿兩支西甲豪門球會。

不過利物浦領隊高普賽後就解釋，換走沙拿只是為了保障他為免冒險：「當他們被換走感到失望，這不是問題，我本來可以換走其他球員，但他那一刻看起來過份投入，我只是不想他冒險。」

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