足總今午召開特別董事會，就上訴委員會上周六判港超聯球會愉園就拖欠保險費，獲上訴委員會判為得值後，處理愉園對理文的菁英盃準決賽是否需要重賽，而足總總幹事袁文川會後表示，董事會認為賽事要重賽，足總稍後將安排賽期。

愉園及天水圍飛馬未繳付港超聯的「綜合保險」，被足總紀律委員裁定違規，判罰23日起禁賽七天，而愉園原定周三在菁英盃4強對理文被判輸0:3，理文不戰而入決賽。飛馬指在判罰生效前已繳付所欠的保費，而愉園亦補交欠款，故齊向足總上訴委員提出上訴，上訴委員上周六判兩會得直，並獲發還上訴費。

足總今午召開特別董事會處理上訴得值的愉園後，菁英盃準決賽對理文的是否需要重賽；董事會在主席貝鈞奇避席商議近兩小時，結果與貝鈞奇在上次董事會的說法相當一致。同樣未有參與會議的總幹事袁文川代董事會公佈，理文對愉園的菁英盃準決賽需安排重賽。

袁文川說：「董事認為事件經過紀律及上訴委員會轉介研究如何處理今次事件，而董事對紀律委員會判愉園違規判罰七日的決定，沒有太強理據支持，而上訴委員會亦有此看法，當時這個決定影響到愉園24日對理文的菁英盃的應對方法，安排這場比賽，董事會基於體育競技精神，以透過競賽事決出勝負，足總將於稍後重新安排理文對愉園的菁英盃準決賽。」袁指兩會拖欠保費不代表不會受罰，只是未有在今次會議中討論。

理文上周六晚，以「今天的我打倒昨天的我」為題狠批足總處理方式，不會接受足總提出重賽的決定。理文在新聞稿指足總以若干程序，推翻紀律小組早前就愉園及天水圍飛馬未有繳交保險費為違規的裁決，如足總提出要求原已取消的理文對愉園的菁英盃四強重賽，理文不會接受足總補賽；理文今晚未有對董事會安排重賽作回應。袁文川指，如理文不參加重賽將按章處理。

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