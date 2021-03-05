周四NBA常規賽快艇作客巫師，客隊今場有球星尼納特（Kawhi Leonard）因背傷休戰一場後復出，卻輪到保羅佐治（Paul George、PG）賽前感到暈厥缺陣。即使尼納特個人獨取22分，也抵擋不住巫師雙星韋斯卜克（Russell Westbrook）和比爾（Bradley Beal）合轟60分，快艇最後以117:119敗陣，吞下三連敗。

本被列為今場正選的PG，在開賽前一刻因感到暈厥，最後宣佈不會上陣，改由上次頂替尼納特的列治積遜（Reggie Jackson）正選上陣。尼納特上仗亦於賽前才宣佈因背傷缺陣，是快艇連續第二場開賽前有明星球員缺陣。不過，快艇今場仍能與巫師抗衡，雖然上半場一度落後對手16分，但換邊後尼納特和路威廉士（Lou Williams）領軍已迅速追回比分，快艇於第四節餘4分餘鐘時反超106:102。惟巫師隨後打出一波11:0攻勢，而快艇要到最後41.8秒才靠巴登（Nicolas Batum）的三分球追近比分。不過兩隊在餘下時間不斷犯規，在韋少和比爾多次在罰球線得分下，快艇最終以2分吞敗。吞下三連敗後，他們現仍以24勝14負，排在西岸第4。

同日常規賽公鹿作客灰熊，今仗戰情同樣緊湊，大部份時間領先的公鹿明明手持18分優勢，第四節卻被灰熊的摩蘭（Ja Morant）領軍追回，更被反超前奪回優勢。幸好米度頓（Khris Middleton）在最後13.3秒兩罰全中，再次反超110:109，加上賀里迪（Jrue Holiday）完場前2秒射入絕殺球，公鹿最後險勝112:111。「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）取得26分11籃板和8助攻，另有2偷球1封阻的全面表現。賀里迪對於自己射入絕殺，他賽後說：「我在場上首選，很大機會是我（出手），或是灰熊的D布祿克斯（Dillon Brooks），我只是把握榣會，我認為自己這個攻勢不錯，把球射入了。」

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