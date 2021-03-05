周四熱刺憑迪利阿里造就對方擺烏龍，作客一球小勝富咸，但富咸下半場本有祖殊馬查為球隊扳回比分，但VAR查看發現富咸球員先有極具爭議性的手球，被判罰入球無效，這個判決亦惹來網上眾多批評。

極具爭議性的一幕出現在64分鐘，富咸前鋒祖殊馬查禁區內射入，但VAR查看發現他入球前，熱刺後衞達雲臣山齊士解圍時，皮球曾省中富咸中場勒美拿的手部，但勒美拿的手明顯垂下並接住自己的身體，但球證最終仍判罰入球無效。富咸領隊柏加賽後亦表示：「我明白這個為何被憑無效，因為是根據球例，球證亦是根據球例，但我並不同意球例。」

其後這個判決在網上被熱烈討論，不少人這個手球成立感到不滿，前英格蘭前鋒高治亦在社交媒體表示：「現在在身旁的手也算手球？可以。」其他人亦表示：「估不到勒美拿這樣舉高了手」等。

雖然熱刺只憑對方擺烏龍獲勝，但足球評述員兼前曼聯球員里奧費迪南就認為熱刺今季能以前四完季：「這與球隊的表現無關，主要是積分榜上的形勢，他們絕對有望升回前四。今季冠軍已經完結了，是曼城的，但前四的位置就相當激烈。假如熱刺能提高穩定性，在擁有前面四位高質素的進攻球員下，他們能擊敗任何對手。」

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