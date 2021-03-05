周四西班牙盃四強次回合賽事，畢爾包作客利雲特，雙方在法定時間踢成1:1，兩回合計踢成2:2平手要加時作賽，結果畢爾包在加時第112分鐘取得入球，總比數3:2險勝對手殺入決賽，對手將會是周三同樣加時險勝西維爾的巴塞隆拿。

主隊利雲特今仗開賽17分鐘就取得領先，魯賓洛堅拿右路地波傳中，前鋒羅渣馬迪門前控下皮球後，冷靜地轉身射入替主隊先開紀錄；然而戰至30分鐘，利雲特後衞奧斯卡杜亞迪在禁區內抱跌 魯爾加西亞，後者操刀12碼破網，助客軍追成1:1平手完半場。下半場兩軍較為保守，結果兩軍法定時間維持1:1比數，兩回合計踢成2:2要加時作賽，終至第112分鐘，客軍阿歷斯比倫古亞禁區頂推順起腳，皮球省中利雲特後衞尼高拉胡錫域，改變方向入柱彈入，結果畢爾包今仗贏2:1，總比數贏3:2連續兩屆殺入西班牙盃決賽。

今年一月，畢爾包已曾經在西超盃決賽加時以3:2擊敗巴塞隆拿，下月兩軍將會在西班牙盃決賽再次交手，畢爾包不但有機會再挫巴塞成為盃賽雙冠王，上屆的西班牙盃決賽畢爾包對皇家蘇斯達，因疫情同樣延至本年4月初舉行，這意味畢爾包在4月將有兩次捧走西班牙盃的機會。

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