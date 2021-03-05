英國傳媒報道，西班牙籍門將迪基亞向曼聯申請休假，要求回到西班牙陪伴妻子、歌手艾杜妮分娩，迎接他們首名小孩。據報曼聯領隊蘇斯克查已向迪基亞表示，容許他留在西班牙直至本月尾的國際賽檔期結束，英媒指曼聯另一名門將甸恩軒達臣，將會有六場機會正選把關證明自己，如果甸恩軒達臣表現出色，甚至有機會永久搶走迪基亞的正選位置。

自上季在錫菲聯表現出色，23歲的甸恩軒達臣回歸曼聯後，一直渴望成為曼聯及英格蘭國家隊首席門將，但由於曼聯有迪基亞在陣，甸恩軒達臣未有太多一隊上陣機會。然而迪基亞如今罕有地有球季比賽中途離隊，甸恩軒達臣將有望繼周中0:0賽和水晶宮一戰正選上陣後，周日曼市打吡大戰作客曼城，以及下周起的歐霸16強對AC米蘭的兩回合賽事，甸恩軒達臣亦將獲得正選機會。

曼聯領隊蘇斯克查表示：「我不能談論太多有關迪基亞，這是出於私事問題。甸恩已準備好上陣，你可以看到，他一直保持專注。」

英媒指出如果甸恩軒達臣這6場比賽表現出色，這或許會終結迪基亞在曼聯的生涯，事關迪基亞的周薪高達37.5萬鎊，與曼聯還有兩年多的合約，然而近年迪基亞的水準不穩，如23歲的甸恩軒達臣能給予曼聯具信心的表現，紅魔鬼或不介意賣走已經30歲的迪基亞。

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