國際劍聯（FIE）早前宣佈重啟國際賽，將在下周起舉行三場世界盃及大獎賽，但就參賽名單中未見有香港劍手，有傳是體院以安全考慮為由下令劍手退賽，或影響港隊爭取東奧資格的機會。

國際劍聯下周四（11日）起一連四日於匈牙利布達佩斯舉行男、女子佩劍世界盃，19至23日在俄羅斯喀山辦男、女子重劍世界盃，及於月尾於多哈上演男、女子花劍大獎賽。由於三場賽事為東京奧運前最後一站的計分賽，各國及地區選手悉數參戰。不過，據FIE聯會網頁顯示，三場比賽參賽名單皆未見港將身影。據悉香港佩劍隊成員原定日內出發到布達佩斯，但近日就獲體院通知，由於各地疫情嚴重，為運動員健康決定退賽，亦不容許港將自費參賽，暫時未知重劍及花劍隊會否同受影響。

香港劍擊隊現有五張東奧入場券，包括男子花劍（團體及三個個人席位）及港隊重劍「一姐」江旻憓的個人席位。港隊女子重劍現位列東奧排名第14，屈居中國及南韓之後排亞洲第三。由於中國及南韓皆有很大機會直接以排名進佔東奧，港隊若能在喀山站世界盃躋身四強，方可以「亞洲及大洋洲第一」取得奧運入場券。不過，若果港隊最終落實缺席上述三賽，未獲東奧入場券的劍手就只能靠四月的亞大區資格賽爭取最後個人參賽資格。

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