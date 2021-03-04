周中嘅日本波差少少就大滿貫，最衰前鋒唔入多粒贏4:2，咁就全中，不過相信大家拉勻都有錢贏。日職順開就繼續，追住川崎前鋒同德島漩渦兩支愛隊。

先講漩渦，星期六主場對住神戶勝利船。呢場應該幾緊湊；漩渦升班第一場，已經感覺佢哋有啲火，作客大分三神，先開紀錄之下俾對手逼和1:1；周中日聯盃出晒後備，輸0:1唔使介意，始終佢哋目標都係聯賽護級。今場返到主場，對住猶如零防守嘅神戶勝利船，相信雙方會冇保留咁樣嘅攻，入球「大」就勢在必行㗎啦。除咗「大」，小弟仲覺得會追住主隊，始終佢哋決心夠，贏埋都唔奇，家陣仲有得受讓平/半。始終漩渦喺日乙表現入球非常穩定，主場球迷嘅支持都好夠，球員信心爆棚，對名大於實嘅勝利船，一定施展下馬威，所以信心推介下盤加「大」。

另一場就係永遠都係我至愛川崎前鋒，上一場盤因為讓一球/球半，搞到輸半格，好彩「半大」順利開出，仲要高水㖭，如果大家貪心要埋全場「大」，亦都收晒。星期六作客仙台維加泰，上次贏波輸盤，好似放水畀舊隊友大久保嘉人領軍嘅大阪櫻花。我就唔建議大家用陰謀論諗川崎前鋒呢一場點，因為前鋒實力實在太過超班，所以乜都唔使講，「客勝」、「半大」、「大」，乜都「大」，角球都要「大」。

順帶一提嚟緊嘅亞洲冠軍球會盃，前鋒真係要追住佢去捧場，事關唔止日本本土，中超莫財、韓職星散，佢哋連喺東亞都好超級，大家金睛火眼去留意前鋒啦。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏

神戶勝利船上季最後四場作客聯賽全輸，累積共失七球。