適逢三八婦女節，亞洲足協又鼓勵各地舉辦相應的活動，推廣女子足球發展，本港在星期六會舉辦首個女子青少年足球運動醫學網上講座，上午主要是學術專題的分享，下午則有互動的環節，讓大家在家中一起做運動，學習對身體有益的練習和動作。

筆者將會負責學術專題的第一部份——「教練對抗傷病的戰術」，以教練角度向女孩子們分享球場內外處理訓練和比賽的要點。例如是教練為何經常強調熱身的重要性，又或是教練為何長氣地要求飲水等，希望球員明白教練的苦心和用意。筆者記得小時候踢球，會經常因為欠缺運動醫學的知識而受傷，傷後也不知所措，試過用錯誤的方法令傷患加劇，後遺症至今仍在，亦曾經試過會因為狀態的高低而令情緒容易起跌。後來學習了相關知識，才知道如何愛惜身體，提升表現，亦減去各種的不安和焦慮。

每位球員都想踢好波，想得到教練的賞識，但並不是每位球員都知道如何踢好波，教練在場上可以教到你如何傳好一個波，但有些工夫是只有球員自律才能做到。現今資訊在網上快速流通，年輕球員學習到的也比以往多和容易。今次的講座有一定的意義，希望球員會珍惜這個機會，學習對自己畢身受用的知識。

星期六要早起需要一定的勇氣，筆者非常明白，所以打算一早起身做運動和空肚食早餐，讓自己能夠在九時正精神奕奕地見大家，希望到時見到你和妳呢！

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報