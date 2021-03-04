今季華倫西亞因球會財困而出售不少主力球員，令成績大為下滑。不過現時留在陣中的老將中，不少都有大球會經驗，例如門將的施利臣、兩位中堅基比爾包列斯達及文加拉。冬季來投的意大利前鋒柏德列古度尼同樣系出名門，不過加盟後上陣機會寥寥可數。文：亨少

現時華倫隊內大部份球員不是 25歲或以下，就是30歲或以上。年輕的除非是隊長荷西加耶這類點名的非賣品，否則等待踢出表現就會待價而沽。較年長的一群，大多都是從大球會出走的失意兵， 例如早些年在巴塞坐足幾年冷板的荷蘭國家隊一號門將施利臣，以及未能適應英超節奏被阿仙奴放棄的基比爾包列斯達，幸運的是二人現在成功於華倫立足，成為不可或缺的主力。但當日被曼城掃走的文加拉卻沒有這種運氣，近季一直浮浮沉沉，幾乎未有一年可在聯賽踢多於10場，令人惋惜。

冬季轉會窗以外借身份由英超狼隊來投的古度尼，曾一度是AC米蘭的新 希望，惟自2019年離隊就成為人球， 幾乎每季都要換新東家。年初加盟華倫希望可以得到更多上陣機會，但截至現時仍只為華倫於聯賽上陣過41分鐘。

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