周三NBA常規賽，夏登（James Harden）帶領網隊倒戈作客火箭，交出29分、10籃板及14助攻的「三雙」，加上全隊共有七名球員得分上雙的情況下，助網隊以132:114輕取火箭，送對手13連敗。

火箭由於受到傷患影響，今場只得八名球員可用，直到第2節更被網隊拉開至67:54，雖然火箭隨後反撲一度追至落後八分，不過網隊在第四節再次拋離對手並順利報捷。火箭連輸13場，錄得自2001年15連敗以來的最長連敗走勢。周一加時贏馬刺中取得30分、14籃板、15助攻的夏登，就連續兩仗取得「三雙」，今季第八次貢獻「大三元」，更成為首位倒戈火箭首場便獲「三雙」的球員。不過今場夏登雖然獲火箭在場內播放影片致敬，惟場內三千多名球迷就大喝倒采，比賽下來歡呼才逐漸比噓聲多。

同日湖人就有勒邦占士（LeBron James）因左腳踝扭傷的關係留在洛杉磯休養，今季首度缺陣湖人賽事，最終湖人以120:123不敵有6人得分上雙的帝王，不過賽後教練禾高（Frank Vogel）表示占士的情況良好，但腳踝感到痛楚，因此今仗決定讓他休息。至於因腰患問題缺陣的小馬球星當錫（Luka Doncic），就有到場支持隊友，小馬亦順利以87:78擊敗雷霆取3連勝，教練卡利奧（Rick Carlisle）賽後就向球迷大派定心丸，指當錫可以於明星賽中復出。

文：王杰