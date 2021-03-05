速龍日本籍前鋒渡邊雄太上月被木狼新秀狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）暴力入樽，成為「年度最佳入樽」的一個醜角。這位日本前鋒日前回應當天被爆樽的畫面，他指雖然這個成名的方式不太好，但讓他再選一次的話，他都會照樣跳起防守，相信自己總有一次可能封阻到對手。

速龍上月中旬作客木狼，渡邊雄太於第三節末段在禁區補防，迎來身體質素極佳的直接進攻，對方躍起後暴力入樽，渡邊雄太努力跳起嘗試防阻，可惜未能成功，落地時被對方壓倒，更被博到防守犯規。艾華士這記力量爆棚且跳躍度甚高的勁爆入樽，被稱為「Dunk of the Year」（年度最佳入樽），片段更在社交媒體瘋傳，渡邊雄太就這樣「一夜成名」。在速龍周四常規賽作客以125:132不敵塞爾特人後，渡邊雄太受訪被問及當天被入樽事，他態度樂觀說：「當你這樣被爆樽，被外界取笑，以一個不好的方式成名，但對我來說我是沒有選擇，只能夠盡最大努力去封阻。我寧願被入樽，也不想放棄，讓他輕鬆拿到2分。」

他續道：「結果是，我的犯規讓他全取3分。但那時，犯規是毋庸置疑的做法，在現今球壇很多人會避開，因為怕被對手爆樽令為網路熱話，但我認為如果自己也這樣做，其實我不用再打NBA了，我不應該被派上陣。唯一令我後悔的是，我讓他拿到3分了，我不介意讓他入樽，若未來再有這個情況出現，我每次都會跳起封阻。即使我100次被爆樽99次，我都會照跳，我總有機會可以封到一次。」

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