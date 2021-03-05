今季在各項賽事為曼聯上陣42場的前鋒拉舒福特，最近在對陣水晶宮以及車路士的比賽中表現乏善可陳，受到外界批評。據英國傳媒報道，原來福仔自從11月肩膀受傷之後，依然一直帶傷為紅魔上陣，而且打算踢完夏天歐國盃的賽事後才接受手術。

報道指，福仔的左肩傷是在去年11月主場對陣阿仙奴時造成，不過由於賽程密集關係，領隊蘇斯克查一直未有給予福仔太多休息時間，因此23歲的福仔就一直無法處理好其傷勢，此前蘇B更表示福仔的受傷問題不需要太多時間去康復，不過現時事情並非如此。有指現時福仔的左肩膀出現發炎的情況，而且嚴重影響到球員在場上的行動能力，就連隊友亦對福仔能夠帶傷出戰感到驚訝。

不過由於接下來今季完結後，歐國盃又會緊接着開始，現時福仔如無意外的話必定會是英格蘭國家隊的主力球員之一。報道又提到本來要在去年11月就接受手術的福仔，目前決定繼續帶傷比賽，而且會在歐國盃之後才進行手術。

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