周日英超賽事，自杜曹上任後一直保持不敗的車路士，作客衞冕的利物浦，結果藍戰士今仗反客為主，憑美臣蒙特上半場一箭定江山，以1:0小勝全場僅一次射門命中目標的利物浦，賽後車路士以27戰47分排在第四位，反觀主場已錄得5連敗的利物浦已跌落第七位，落後車路士4分。

全場兩軍都派出最強陣容出擊，不料今場形勢卻車路士佔優，上半場客軍射手迪姆華拿已有多次機會，先是開賽10分鐘在禁區頂起腳射高，16分鐘迪姆華拿再接應艾斯派古達的傳送，禁區內無人看管下窩利起腳，皮球卻軟弱無力被今仗復任正選的紅軍門將艾利臣比加接實。

24分鐘，車路士佐真奴費特直線傳送，迪姆華拿單刀推過艾利臣射入空門，但VAR覆核後指華拿輕微上臂越位，故判罰入球無效。28分鐘，利物浦翼鋒穆罕默德沙拿右路大腳傳入禁區，處於空位的沙迪奧文尼打算起腳卻「撻Q」，錯失領先的黃全機會；結果戰至42分鐘，美臣蒙特接應尼高路簡迪的大腳長傳，並在左路一路引球推回大位起腳，替作客的藍戰士半場領先1:0。

下半場攻勢較入肉仍是車路士一方，54分鐘芝維爾左路起腳被艾利臣擋出後，薛耶治的補射又被安德奴羅拔臣護空門成功，不過大難不死的利物浦，面對車路士的嚴密防守卻苦無辦法，就算換入迪亞高祖達等人加強攻力，都要等到完場前5分鐘，韋拿杜姆一記軟弱無力的頭槌攻門，成為紅軍今仗唯一中目標埋門，最終利物浦在主場以0:1不敵車路士，在晏菲路已錄得5連敗。

連計今場，杜曹上任後車路士已錄得7勝3和的不敗佳績，當中8場英超車路士搶了18分，僅次同期全勝獲24分的曼城；而車路士這10場賽事只失了兩球，追平了前車路士主帥摩連奴的紀錄；反觀利物浦卻錄得史上首次頂級聯賽主場5連敗，踏入2021年後紅軍11場英超只獲得10分，賽後在英超已跌落第七位，落後排第四的車路士4分。

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