上場曼聯0:0賽和水晶宮一仗，西班牙門將迪基亞因為個人理由未有入選大軍名單，有報道指迪基亞向曼聯申請休假回到西班牙陪伴妻子分娩。周五迪基亞就在Twitter上載他們女兒Yanay順利出生的照片，至於領隊蘇斯克查就表示迪基亞無需急於回隊，球會願意給予他更多時間去迎接小孩的誕生。

現年30歲的迪基亞雖然今季表現有下滑，但仍然穩佔紅魔首席門將位置，不過這次回鄉迎接自己首個小孩，有指迪基亞將會缺席今個月剩餘的比賽，反而給予二號門將甸恩軒達臣上位機會。不過相信迪基亞現時未有理會這些事，因為他在Twitter上載了一張相片，並且寫上：「Yanay（愛心）4，3，2，1」，然後配上女兒的小手，向外界宣佈自己的首名小孩已經順利出生。

正在帶隊備戰曼市打吡的蘇斯克查，在賽前記者會亦提到迪基亞回鄉陪伴妻子分娩一事：「對於大衛（迪基亞）而言，這是美好的一天，當你可以當父親時，這會是最好的感覺。在迪基亞回來之前，我會給予他時間。要知道在疫情期間，這是一個不同的世界。不過當他回國後，我們要遵守政府的隔離規定，我希望他很快可以回歸，我不知道他什麼時候回來，不過不會太久。」

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