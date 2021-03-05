周四車路士憑美臣蒙特一箭定江山作客小勝利物浦升回前四，前車路士球員艾殊利高爾更大讚今仗是球隊最完美的表現。在杜曹的帶領下，車路士已經10場保持不敗，這位德國教頭更進一步提升蒙特的表現，效率更勝過林柏特領軍時。

艾殊利高爾表示：「這是其中一仗我看車路士最完美的演出，從後開始組織，非常鎮定，他們在晏菲路展示出很大的勇氣。球員很快就適應了杜曹的戰術，雖與林柏特是截然不同的風格，但同樣具備個性。」

美臣蒙特雖然由林柏特一手提攜，但杜曹似乎更懂得發揮這位英格蘭中場，蒙特在杜曹領軍下，8場聯賽就攻入3球，而早前在林柏特手下，他18場才能攻入2球。蒙特賽後亦表示：「這是一場重大的勝利，球隊每人都非常團結，很高興能取得入球。」杜曹自1月接手車路士後，各項賽事10場取得7勝3和保持不敗，當中更有8場保持不失球，與摩連奴04年執教車路士時同樣頭10場不敗和只失2球。

杜曹帶領球隊升回前四，他表示車路士要到下季才有望爭奪英超冠軍：「有時候看清事實比較好，今季球隊能縮窄與曼城的差距嗎？不會的。但在下季，所有球隊都要從頭開始。今季曼城亦曾遇到麻煩，但沒有人成功把握，這證明現今的足球，進步和成長的速度可以非常高。」

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