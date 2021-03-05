經過周四的比賽以後，NBA常規賽上半季的賽事已經全數完成，等打完明星賽以後，下周四下半季就再開始。半季過後，西岸方面爵士及太陽意外地比「洛城雙雄」排得更前，為西岸的一、二哥；至於東岸76人由開季一直帶頭，而得力於夏登（James Harden）加盟的網隊亦急起直追升上次席，勢要挑戰76人的一哥地位。

不過要數今季最令球迷驚喜的球隊，必定是千年爛隊紐約人。這支連迪士尼動畫《靈魂奇遇記》都「抽水」的球隊，完成半季以後取得19勝18負的佳績，勝率竟然超過50%，更穩坐季後賽席位。這支巨星們都怕怕的球隊今季由泰保杜教練執掌後，防守大有改善，每百回合的失分只有108.6分，高踞全聯盟第二。周四以114:104擊敗活塞後，球隊近10場贏足7場，其中入選明星賽的蘭度爾（Julius Randle）今仗交出「雙雙」的27分16籃板，以領袖角色一直帶領紐約人高歌猛進。上一次明星賽前紐約人勝率過半已經是12/13球季，當年球隊最終打入東岸季後賽次圈，且看今年能否重溫好夢。

而同樣令球迷驚喜亦有「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）擁有，現時位列東岸第7的黃蜂。季初黃蜂以3,000萬美元年薪簽下哥頓希活（Gordon Hayward）被眾多球迷恥笑為「水魚」。但半季過後，這位昔日的星級小前鋒證明自己寶刀未老，不論得分、三分命中率，罰球命中率等都是近季新高。另外，新秀探花「三波」拿美路波爾（LaMelo Ball）同樣是大驚喜，作為NBA史上最年輕「大三元」得主，更有不少人看好今季最佳新秀已成三波的囊中之物。

而最失望球隊，選入狀元的木狼就一定有份。木狼今季加入狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards），加上陣中有另一位狀元唐斯（Karl-Anthony Towns），亦有D羅素（D’Angelo Russell）及盧比奧（Ricky Rubio）等具備戰力的球員。可惜半季以後勝仗只得7場，現時球隊每百回合得分排尾二，每百回合的失分排尾五，已可見球隊的問題。難怪有球迷笑言，木狼看來不滿足只有兩個狀元，希望今年再碰一碰手氣。另外夏登離開的火箭就以自由落體式下滑，球隊自從活特（Christian Wood）受傷缺陣後表現大走樣，現時更慘吞13連敗位列西岸尾二，未來或者將迎來大規模的重建。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！