由湖人球星勒邦占士（LeBron James）主演籃球動畫電影《太空也入樽2》（Space Jam 2）將在今夏上映，占士周四在個人社交媒體公佈最新劇照，他早前受訪時亦提到，自己接拍這套電影是希望達成一些目標，尤其過去因擔心被拿來跟「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）比較，不敢接這套電影。

《太空也入樽2：全新傳奇》（Space Jam: A New Legacy）由占士和超級英雄電影《黑豹》導演Ryan Coogler攜手打造，講述占士與Looney Tunes一眾卡通角色將參與外星籃球比賽，預計會在今年7月16日上演。占士在社交媒體上載多張劇照，為新戲宣傳，他寫道：「你們未準備好迎接這個陣容，來吧！」《太空也入樽》電影於1996年初次面世，當時電影主角為米高佐敦，加上有不少NBA球星客串，當時票房在全球狂收2.5億美元。占士接受《Entertainment Weekly》訪問時就提到，自己多年前已想接拍電影，但總害怕會被拿來跟佐敦比較，他說：「是我年輕時，我已有『《太空也入樽》很好』的想法，但我如何勝任呢？那時總有人說『勒邦想做佐敦做到的所有事情』，但我長大了，老了成熟了，知道自己是誰，就會明白自己的價值和立場。」

占士續指，15年獲得首次機會出演這套電影，但他拒絕了，原因是認為自己未準備好做這件偉大的事，但之後他開始接拍其他電影，也在商界發展投資及開公司，加上至今贏過4枚冠軍指環，得到多界的認同。電影於過去兩季的休季期拍攝，有K湯遜（Klay Thompson）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）、尼拉特（Damian Lillard）等球星客串。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！