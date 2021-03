近日人氣急升的多蒙特射手艾寧夏蘭特,已經被看好與基利安麥巴比成為美斯及基斯坦奴朗拿度(C朗)的接班人。不過原來場內入球如麻的夏蘭特,在場外卻惜字如金,記者問一句才答一句,是個有非常厭惡做訪問的青年人。

在Youtube上搜尋夏蘭特的話,訪問亦是熱門搜尋的關鍵字,亦足證其訪問相當好睇。去季仍然效力薩爾斯堡首次出戰歐聯時,首戰對亨克時夏蘭特已經連中三元,賽後記者訪問夏蘭特問到他首次踢歐聯已經大演帽子戲法的感覺如何時,他就只回答「我...感覺非常好」,連訪問的記者亦始料不及。

而上月多蒙特2:4不敵慕遜加柏的一戰,夏蘭特受訪時又展現另外一面,在回應傳媒提問時,夏蘭特就表示「這樣吞敗實在太糟糕,現時我很火滾所以不知道如何回答你。(It’s awful to lose, i am so pissed now you have no idea)」最終因為包含俗語之下,令德甲官甲被迫刪走相關訪問片段。 雖然夏蘭特訪問相當不受控,但近日有專頁指他曾經說過「想像阿仙奴一樣贏歐聯」,似乎就並非出自夏蘭特本人口中。

