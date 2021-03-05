前阿仙奴球星奧斯爾，今季一月轉投土耳其球隊費倫巴治似乎諸事不順，周四球隊主場迎戰中游球隊安塔萊亞，奧斯爾至今各項賽事第7場上陣，結果再次未能交出入球或助攻之餘，不但在比賽中錯失了入球黃金機會，自己更於67分鐘扭傷足踝，要由擔架抬離場退下火線。

今仗是奧斯爾連續第5場正選、第7次為費倫巴治上陣，不過球隊上半場12分鐘先告失守，戰至43分鐘奧斯爾本來有追平機會，當時處於禁區頂右路的奧斯爾，無人看管下利用他的「食糊左腳」勁射，皮球卻在近柱出界，錯失為球隊追平的機會。

戰至下半場67分鐘，奧斯爾被安塔萊亞球員費迪從後撞跌後，更疑似扭傷足踝要由擔架抬離場，最終費倫巴治要苦戰至83分鐘，才由前韋斯咸及愛華頓前鋒安拿華倫西亞的入球追成1:1完場。

自從2月2日奧斯爾為費倫巴治首次後備上陣後，這7場賽事中球隊輸了3場，在土耳其盃八強出局之餘，聯賽更由榜首位置下滑至第3位。

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