近日爆出將帥不和的紐卡素，自從球隊上周六主場1:1賽和狼隊後，領隊布魯士竟不斷讓球員休假，近5日多達3日不安排訓練，有球員認為布魯士的做法不對，會令球員體能無法保持甚至受傷。

據報布魯士在上周六，公開指責中場馬特列治，未能盡快向球隊傳達戰術指令後，二人在周二的訓練中更爆發衝突。事後英媒再揭發紐卡素更多的內部問題，原來自從上周六賽和狼隊後的5天，竟然有3天沒有訓練，特別是該隊在本周日將要踢護級大戰作客西布朗，不少球員都對布魯士的做法感到疑惑。

其中上季從熱刺，外借至紐卡素的丹尼路斯曾經表示：「當我在紐卡素時如果球隊獲勝，你將可以每周獲得2至3天休息，當時我在想這是甚麼回事？這是令人驚訝的訓練系統，以往在普捷天奴的手下，我們只會最多獲得一天休息。」

據報布魯士的領軍方法，對於不少紐卡素球員都大感不滿，加上該隊已錄得3場不勝，距離降班區只差3分，難怪布魯士已成為英超下任被炒領隊大熱，若周日一戰紐卡素再敗給尾二的西布朗，賽後布魯士隨時烏紗不保。

英超下任被炒領隊賠率

排名 領隊（執教球會） 賠率

1 布魯士（紐卡素） 2.25倍

2 高普（利物浦） 5倍

摩連奴（熱刺） 5倍

4 鶴臣（水晶官） 8倍

5 哈辛赫圖（修咸頓） 8倍

只列前五

資料來源：Betvictor

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