周四英超賽事，正在爭逐來屆歐洲賽資格的熱刺與愛華頓，均齊齊小勝對手。其中熱刺中場迪利阿里自開鑼戰後，今季第二次擔正，聯同近況回勇的球星加里夫巴利齊齊正選，結果憑阿里成功造就對方擺烏龍，成為熱刺今仗最大的贏波功臣。

熱刺今仗作客排尾三、急切搶分護級的富咸，領隊摩連奴將自己的進攻武器幾乎全派上場，哈利卡尼、孫興民、迪利阿里及加里夫巴利全部正選，結果開賽僅19分鐘，孫興民左路地波傳中，迪利阿里門前撞射，皮球再省中門前的富咸後衞艾達拉比奧入網，結果熱刺憑對方這個烏龍球半場領先1:0。

下半場富咸反撲，先是中堅佐基姆安達臣的頭槌攻門被熱刺門將洛里斯飛身撲出，戰至64分鐘 富咸正選前鋒祖殊馬查禁區內射入，但VAR查看發現他入球前，熱刺後衞達雲臣山齊士解圍時，皮球曾省中富咸中場勒美拿則近身體垂下的手部，結果球證仍判罰入球無效，最終熱刺憑上半場對方的烏龍球，一球小勝富咸全取三分，賽後排在英超第八位，但落後第四位的車路士只是5分差距兼少賽一場。

同日另一支希望爭奪前四的愛華頓，作客排尾二的西布朗，結果下半場憑李察利臣的入球一箭定江山，同樣以一球小勝對手，賽後拖肥糖更只落後車路士一分兼少賽一場，緊守聯賽榜第五位。

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