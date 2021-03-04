周四意甲賽事，榜首的國際米蘭作客帕爾馬，憑今仗正選的智利前鋒阿歷斯山齊士梅開二度，協助球隊以2:1險勝對手，賽後國際米蘭以25戰積59分，領先昨日失分次席的AC米蘭6分，繼續在聯賽榜領放。

今仗賽事國際米蘭教練干地，收起了阿根廷射手拿達路馬天尼斯，改派阿歷斯山齊士夥拍盧卡古攻堅。上半場28分鐘阿舒拉夫右路傳中，基斯甸艾歷臣走快一步，未能將皮球送入空門；33分鐘國際右路角球傳中，史堅尼亞及比列錫門前連環起腳都被擋，結果兩隊半場互交白卷。

下半場54分鐘，阿歷斯山齊士把握對方球員解圍失誤，禁區內截到皮球後快腳射入，助客軍國際米蘭先開紀錄；62分鐘，盧卡古禁區頂斜傳給山齊士，後者無人看管下禁區內輕鬆射入，個人梅開二度為國際米蘭擴大比數至2:0。雖然71分鐘，帕爾馬靠靴拿利祖利亞成功破蛋，但國際米蘭仍以2:1險勝對手全取三分。

賽後功臣山齊士坦言，自己就如同一隻被困籠中的獅子，踢得越多表現就會越好：「我是一位經驗豐富的球員，教練信任我令我十分高興，我總是想上陣比賽及保持100%狀態。我感覺自己就如一隻籠中的獅子一樣，當我踢得越多我就感覺越好。」

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