利物浦於英超周中快車以0:1不敵車路士，主場聯賽慘吞五連敗。賽後其中一個焦點為前鋒穆罕默德沙拿於62分鐘被換出時面露不悅，回到後備席亦念念有詞以及不時搖頭。周五領隊高普出席賽前記者會時再被問及相關問題，高普就指作為一個對自己有要求的球員，沙拿不滿自己被換出絕對是正常事，毋須大書特書。

周四一戰沙拿僅踢62分鐘就被換出，據統計是這位埃及前鋒自17年9月以後最早被換出的一次，賽後其經理人阿巴斯賽後亦在twitter上，發了一個「英文句號」的帖子，引發球迷隨即猜想。周五高普出席對周日對富咸的賽前記者會時再次就事件解畫，「作為一名射手他被換出所以不高興，我認為是一件平常事，並沒有問題。沙拿仍有很好的入球紀錄，他清楚自己可以取得更多入球，而我們全隊上下的都要踢得更好。」

不過，足球記者Matt Critchley在個人Twitter上指出，在沙拿被換出前的5分鐘，高普曾經在場邊大聲喝令他回防以及幫助防守，不過沙拿只是緩緩慢跑回後，隨後高普就轉向助教利達斯，並商討決定換走沙拿。

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