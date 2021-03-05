2021年NBA明星賽將於美國時間周日晚在鷹隊城市阿特蘭大上演，兩隊隊長勒邦占士（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant、KD）周四進行挑戰球員環節。LBJ第一pick即選走公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo），「Team LeBron」成員還有「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）和當錫（Luka Doncic）等球星，陣容星光熠熠。獲得第二籤的KD，首先選走網隊隊友K艾榮（Kyrie Irving），另一隊友夏登（James Harden）亦被收歸旗下。

在球迷投票階段得到最高票數的「票王」占士，得到首輪第一籤首先選人的權利，KD則獲得首輪第二籤如此類推，兩位隊長梅花間竹，在不分東、西岸的情況下選人，他們於首輪亦會集中挑選已被列為正選的8位球員。鑑於占士的湖人隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）受傷棄戰，他首籤馬上選走公鹿球星字母哥，接下KD就以首圈第二籤選走隊友艾榮。占士隨後再選走勇士球星咖喱仔、小馬新星當錫和金塊中鋒祖傑，作為「Team LeBron」正選，拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）、76人新星賓西蒙斯（Ben Simmons）和太陽控衞基斯保羅（Chris Paul）等作為後備。

KD選走艾榮後，接着揀選76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）、快艇球星尼納特（Kawhi Leonard）、巫師後衞比爾（Bradley Beal）和塞爾特人新星塔圖（Jayson Tatum）作為「Team Durant」正選。其球隊後備亦主要為東岸球員，得到次輪第一籤（挑選後備球員）的他，首選是網隊隊友夏登，其次是太陽後衞D卜克（Devin Booker），焦點的新星錫安威廉臣（Zion Williamson）也被KD收歸旗下。值得一提的是，KD因傷不會出戰，其位置由溜馬前鋒D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）頂替，但正選席位就由塔圖頂上。另一位受傷球員AD，位置就由D卜克頂替。

明星賽將在美國時間3月7日晚上8時開打，所有賽事會在單天內完成，技巧挑戰賽和三分賽於明星賽對賽前進行，入樽賽則會在半場進行。賽制方面和去年明星賽相同，每節比賽時間均為12分鐘，每節比分亦會由0:0重新開始計算。第四節會沿用去年的「搶24分」賽制，兩隊在不計時的情況下，首先達到目標得分者為勝。兩隊最後一節的目標得分，是首三節總得分加上24分。去年明星賽由占士隊以157:155險勝字母哥隊。一如過去傳統，明星賽兩岸教練均由當季東、西岸成績最好球隊的教練執教。兩隊亦會代表兩合不同慈善機構出戰，勝出的一隊可為機構籌得更高善款，NBA一共會捐出1,750萬美元善款。

2021年NBA明星賽兩隊正選陣容

勒邦占士隊（Team LeBron）

球員 球隊 位置

勒邦占士*# 湖人 前鋒

安迪度安寶* 公鹿 中鋒

史堤芬居里* 勇士 控衞

當錫* 小馬 控衞

祖傑* 金塊 中鋒

尼拉特 拓荒者 控衞

賓西蒙斯 76人 前鋒

基斯保羅 太陽 控衞

J布朗 塞爾特人 前鋒

保羅佐治 快艇 前鋒

D沙邦尼斯 溜馬 前鋒

高拔 爵士 中鋒

*為正選

#為隊長

杜蘭特隊（Team Durant）

K艾榮* 網隊 控衞

艾比迪* 76人 中鋒

尼納特* 快艇 前鋒

比爾* 巫師 控衞

塔圖* 塞爾特人 前鋒

夏登 網隊 控衞

D卜克 太陽 後衞

錫安威廉臣 塘鵝 前鋒

拿維 公牛 後衞

蘭度爾 紐約人 前鋒

禾斯域 魔術 中鋒

米曹 爵士 控衞

*為正選

資料來源：NBA.COM

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