東方龍獅今晚在港超聯強陣出擊，派出八名非本地球員正選鬥殘陣的冠忠南區，半場領先3:0，全場大勝5:0，重回勝軌，並以四戰10分壓過傑志重返榜首。

上場只能逼和愉園的東方在旺角場1,036名球迷前，強陣出擊，除辛祖、費蘭度及迪高三名入籍兵，擁有本地球員身份的混血兵林恩許續正選，外援為艾華頓、杜度、盧卡斯及艾華度，正選陣內只餘守門員葉鴻輝、左右闖黃梓浩及李嘉耀三名本地員。

南區有日援守衛川瀨浩太缺陣，列文回復教練身份，而史提芬彭利拿開賽5分鐘便傷出。東方6分鐘便藉角球機會，由艾華度近門頂入，領先1:0。戰至21分鐘，東方前鋒盧卡斯禁區回傳，林恩許接應第一時間勁射地波，皮球中柱彈入，東方領先2:0。44分鐘，東方反擊，艾華頓傳交左路的盧卡斯推入禁區射成3:0。

東方易邊後先收起盧卡斯及林恩許，南區則換入夏志明及林樂勤，並積極搶攻，可惜52分鐘的進攻失誤，東方得反擊機會，艾華頓傳交辛祖射成4:0。雖然南區大比數落後，但仍積極嘗試進攻，無奈夏志明的近射及佐佐木周的射門未能破蛋，而換入翟廷峯、梁冠聰及馮慶燁等守衛的東方保住不失，還在88分鐘，由艾華頓射成5:0，以四戰10分升榜首，為下周三對傑志的大戰造勢，而南區四戰四分排第五位。

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