原定在今年6月12日至13日舉行的第89屆勒芒24小時耐力賽，因應武漢肺炎疫情，已延期至8月21日至22日，連續兩年需要延期，主辦單位方面表示，今年延期是希望賽事能夠讓車迷重新入場觀賽。

去年的比賽同樣因為疫情，要由6月移師至9月舉行，是這項比賽自1968年起首次不在6月舉行，不料事隔一年疫情仍未結束，主辦單位決定再次延期。賽會主席費雍表示：「雖然這是個艱難的決定，但這是一個正確的決定，勒芒24小時耐力賽不能連續兩年都閉門進行。」

「所以我們將會盡力避免這樣事情發生，並讓參賽者更加了解今季的情況，我們將會非常努力工作，務求能舉辦一個安全的賽事，將會採取所有可行的保障健康措施。」

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