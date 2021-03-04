周三曼聯與水晶宮悶和0:0，連同對上兩場對陣車路士及皇家蘇斯達也沒有入球，紅魔上一次入球已經是上月3:1擊敗紐卡素的事情。紅魔中場尼曼查馬迪接受曼聯官方訪問時就認為，球隊未有受到近期的入球問題影響到自信，不過就提到球隊在接下來的比賽當中，需要踢得較為冒險。

雖然近期紅魔入球能力出現問題，不過此前對陣修咸頓時又試過一場比賽狂轟9球，馬迪就認為很難解釋這個情況：「這很難解釋，不過我覺得我們要在這種比賽（對水晶宮）做得更好，特別是需要創造更多的機會，在對方的半場以及禁區製造更多威脅。我們必需要在進攻上做得更好，這種比賽我們是理應去全取三分。」

只不過球隊最近三場也保持清白之身，馬迪亦讚揚了球隊的表現：「我覺得我們作為一支球隊，場上11人的防守也做得很好。雖然我們需要踢得積極一點，不過我們也沒有失球，而且有取得分數。每個球季都會有段時間，可能入很多球，也可能失很多球，不過最重要是在下一場突破這個障礙。我們都知道下場要對陣曼城，一場大戰以及大挑戰，不過我們仍希望獲得三分。」

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