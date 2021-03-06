前威爾斯領隊基斯高文（Chris Coleman）17年離開國家隊之後，曾經執教過新特蘭同河北華夏幸福，19年五月被炒之後，一直失業到宜家。不過50歲嘅佢就好似唔係好介意啦，皆因高文周四畀人影到同人夾band，彈結他嘅佢仲要係玩Nirvana名曲《Smells Like Teen Spirit》，彈得都似模似樣，唔通佢係畀足球耽誤咗嘅歌星？

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