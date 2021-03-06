效力多蒙特的艾寧夏蘭特，年僅20歲已經成為歐洲球壇炙手可熱的射手。不過，原來他17歲的表弟Albert Braut Tjaaland亦是名球員，更同樣是入球機器。

17歲的Tjaaland同樣來自挪威，身高1米85 ，與表哥夏蘭特同樣是金頭髮，五觀上亦有少許相似，兩人更同樣司職前鋒。Tjaaland去年由Byrne FK加盟挪威超級聯賽莫迪的青年軍，夏蘭特17年同樣是由Byrne FK轉投莫迪，Tjaaland去年加盟莫迪時亦表示：「我選擇莫迪是因為球會的設施非常好，有助我成為。我亦有和夏蘭特說我轉會的事，他指莫迪將會是有助我進步的地方，但最終是我決定加盟。」

Tjaaland同樣是個入球機器，效力Byrne FK時，已經在31場比賽攻入40球。到他去年加盟莫迪青年軍，37場已經攻入64球，平均每場攻入1.72球。假如Tjaaland能夠繼續進步，很快就會和表哥一樣效力歐洲五大聯賽，兩部入球機器更有可能在挪威國家隊合作。

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