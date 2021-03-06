已年屆80歲的巴西球王比利，日前接受意大利傳媒訪問時重申，相信巴黎聖日耳門（PSG）前鋒基利安麥巴比有能力成為他的接班人。

以往曾不只一次讚賞麥巴比的比利，早前接受《米蘭體育報》旗下《Sportweek》雜誌訪問時說：「我不是開玩笑，麥巴比可以成為我的接班人。」比利說。「他有能力在高速下比賽，這一點跟我很相似。麥巴比是一位腦筋轉數很快的進攻能手，在皮球來到時，他已知道自己應該做甚麼。他的腦海中已有一個概念，知道應該往哪裏去，亦知道如何掌握節奏，尋找致勝的方法。這一點在現今的足球相當重要。」早在2019年4月，比利就曾大讚麥巴比聰明及難以預測，甚至值得贏取金球獎。

現年22歲的麥巴比，明年6月便會約滿回復自由身，雖然他一直表示自己有意留效PSG，但卻遲遲未肯動筆續約。西班牙與英國傳媒就指，皇家馬德里跟利物浦都有意撬走這位法國國腳。

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