華倫西亞周五於主場最後5分鐘連入兩球，在西甲巴倫西亞區打吡以2:1反勝「黃色潛艇」維拉利爾，後者在聯賽則已八輪不勝。

維拉利爾今場開賽3分鐘已經有柏利祖射門高出，20分鐘，華倫西亞的李康仁射門未能逃過沙治奧阿辛祖十指關。40分鐘，維拉利爾終憑12碼打開紀錄。主隊後衞荷西加耶在禁區內犯手球，球證翻看VAR後判罰12碼，謝拉特摩蘭奴操刀射入助維拉利爾領先1:0。完半場前「黃潛」有機會擴大比數，但柏高艾卡沙在禁區內射門被施利臣以腳擋出。

落後的華倫西亞在下半場反撲，但麥斯高美斯在61分鐘頭槌攻門不入，70分鐘，丹尼爾華斯近門頂中楣，華倫西亞似乎大勢已去。然而，今場狂射24腳只有4次中龍的華倫西亞，戰至86分鐘追成平手。麥斯高美斯博得12碼，由卡路士蘇拿主射中鵠而追平1:1。補時1分鐘，干卡路古亞迪斯接應基斯甸奧利華斜傳後殺入禁區左路勁射破網，協助「蝙蝠軍團」戲劇性以2:1絕殺維拉利爾。

根據Opta的統計，華倫西亞近7場主場的西甲巴倫西亞區打吡保持不敗，戰績為6勝1和，該隊上一次在聯賽主場不敵「黃潛」已是2017年12月以0:1落敗。華倫西亞全取3分後，26戰得30分升上西甲聯賽榜第11位，兩連敗的維拉利爾以37分續居第7位。

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