足總昨日舉行特別董事會，就上訴委員會理文對愉園的菁英盃4強是否需要重賽作研究，董事會的決定是與足總主席貝鈞奇的說法一致，認同紀律委員會判違規愉園停賽七日理據不足，基於體育競技精神，強制要求菁英盃四強理文對愉園重賽。足總此判決隨惹來外界猛烈批評，有球迷擔心理文班主李文恩因足總今次彈出彈入的決定而心灰意冷，繼而撤資。

愉園及天水圍飛馬未繳付港超聯的「綜合保險」，被足總紀律委員裁定違規，判罰23日起禁賽七天，而愉園未能像飛馬般在判罰生效前繳交所欠保費，故上月24對理文的菁英盃被判輸0:3，理文不戰而入決賽。愉園其後補交欠款，隨即向足總上訴委員提出上訴，委員上周六判兩會得直。

上訴委員會隨即將理文對愉園的菁英盃準決賽是否需要重賽，轉介特別董事會研究，董事會周五決定安排重賽，而球迷在社交平台狠批足總處理「冇規冇矩」及相當兒戲；有球迷支持理文拒踢重賽，而足總這次「放生」欠保費的愉園，變相縱容違規。

本地足球社交平台《香港本地足球專區》有不少球迷留言，Cheong Cheong：「咁搞到李生(理文班主李文恩)心灰意冷，大機會一拍兩散」Chau Sum！「留名等睇理文撤資唔玩」足總未有吸取被立法會帳委會批評的教訓，球迷Ziv Chow留言：「完全無規無矩，並唔係第一次」Chen Si Chit Man及Ma Wong指這是貝鈞奇一上任的代表作，而愉園也有因此而多了「足總愉園」的新另名。理文上周已表明不會接受重賽。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！