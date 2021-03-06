周六英超早場阿仙奴作客鬥榜下游的般尼，雖然隊長奧巴美揚開賽早段先開紀錄，但上半場尾段中場格列沙加「送大禮」將皮球踢落對手前鋒基斯活特彈入網連累球隊被追平，最終只能與般尼打成1:1平手，爭入前四再受挫折。

上輪反勝李斯特城一戰，阿仙奴領隊阿迪達作不少輪換，今仗奧巴美揚、布卡約沙卡，以及湯馬士柏迪等主力悉數回歸正選，另外哥林張伯斯亦得到今季聯賽首次正選上陣機會。面對近況不濟的般尼，開波僅僅6分鐘作客的阿仙奴已經先開紀錄，韋利安引球推足大半場交予左路的奧巴美揚，後者壓入禁區推大位起腳射近柱，般尼門將尼克普比雖然撲到但皮球照樣入網。而此記入球為奧巴美揚個人面對般尼所入的第八球，名副其實的「般尼殺手」。

其後兵工廠亦不少增添比數的機會，可惜奧巴美揚及布卡約沙卡均未能把握。雖然阿仙奴上半場佔盡優勢，但戰至39分鐘卻犯下大錯，其時後半場一輪猜傳，門將賓特尼奴短傳予禁區內的格列沙加，後者被力逼下試圖交往邊線，但皮球卻省中般尼前鋒基斯活特彈入網窩，送大禮之下遭對手臨完半場前扳平。

易邊再戰戰情極為膠着，阿仙奴換入拿卡錫迪及尼高拉斯比比等試圖加強攻力，比賽尾段一度成圍攻狀態，般尼守衞派達斯護空門曾被指手球遭判罰12碼兼被逐，但VAR翻看慢鏡後證實為肩膀，紅牌及12碼悉數取消。兵工廠多番埋門始終未能再領先之下，最終只能打成1:1平手，再度失分之下令阿仙奴爭入前四的機會更為渺茫。

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