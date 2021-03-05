正在養傷的AC米蘭神鋒伊巴謙莫域周四就再出席當地的聖莫雷音樂節擔任特別嘉賓，不過今次他前往的方法比較特別，是乘電單車順風車到會場，非常有趣。

伊巴早前已確定，周四會在聖莫雷音樂節和他的多年好友博洛尼亞教練米赫洛域兩人合唱一曲。不過，在當天前往會場的途中，伊巴卻受交通意外影響塞車，他在台上表示：「我在公路被困了足足三個小時，我只好走出車外截下一部電單車，問問他能否載我到聖莫雷音樂節會場。幸好，該司機是一名AC米蘭球迷，他時速60公里載我，有少少冷，到達時他竟說今天是他第一次在公路駕車。」為了令大家相信他，伊巴更上戴了一段自己坐電單車的影片到他的社交媒體。

其後，伊巴更與博洛尼亞教練米赫洛域，合唱了一首意大利70年代的流行曲。周二時，伊巴有出席聖莫雷音樂節的開幕禮，更與當地電台及電視名主持、國際米蘭的粉絲Amadeus鬥嘴，但其後他在周三未有出席音樂節第二天的活動，周四再次到來，他風趣表示：「我知道大家昨天都非常想念我，所以我今天又回來了。」

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