【名家足路】

明日英超將會上演曼徹斯特榜首大戰，藍月亮曼城主場迎戰紅魔鬼曼聯！曼城近幾個月表現簡直是所向披靡，各項賽事豪取21連勝，信心士氣處於頂點。今仗他們比同市死敵曼聯多一日的休息時間，加上近幾場聯賽就算領隊哥迪奧拿都會作出5至6個的球員輪換，一眾球員都能夠保持踢法，所以曼城今仗無論體能、狀態及士氣方面看來都在客隊之上呢。

當季初大家以為曼城沒有了阿古路後定必表現不穩，無緣問鼎今季聯賽冠軍。但事實證明哥帥成功轉變球隊的踢法。如今無論以菲爾科頓、史達寧或最近也開始腳風甚順的加比爾捷西斯出任中鋒位置，都可以保持踢法及取得入球，更加可以排出不同組合的攻擊線。另外根度簡也可後上取得入球，迪布尼有時亦會踢最前位置拉扯對方守衞，令其他隊友可以有空間殺入禁區。後防方面，史東斯及魯賓戴亞斯的中堅組合前一場更雙雙入波。

不過曼城今仗要小心左右二閘球員祖奧簡斯路、辛真高或基爾獲加不要過份壓前，雖然右路不會常上前助攻，但左路就經常上前而導致出現漏洞。曼聯的快速球員拉舒福特、格連活特及丹尼爾占士將會蠢蠢欲動作出突破。相信曼聯今仗在作客的情況下不會跟曼城鬥攻，反而會保持一貫穩守突擊的踢法。事關領隊蘇斯克查整體上都是一位較為保守的主帥，加上每次強強對壘他都會要求球員先做好防守，等待機會作出反擊。

今場紅魔鬼由於會被外界看低一線，這樣反而更加有利他們發揮。因為之前有幾場賽事在主攻的情況下表現認真一般，今場將會以弱隊角色硬撼如日方中的曼城，預計上半場至少也能夠保持和局，再等待下半場的一個機會以反擊取得入球，所以向大家推介「半和」。

文：丘建威