去年夏天起一直因膝傷休戰的瑞士網球天王費達拿，將於周日的ATP卡塔爾公開賽復出，是他休戰逾一年後首場出戰的賽事。他賽前在社交媒體向球迷傳遞訊息，除表達自己重上戰場的興奮心情，更透露自己未有退役的打算。

20個大滿貫得主費達拿已經13個月時間沒踏上網球場比賽，他上次打比賽已是去年1月30日於澳網四強不敵祖高域的事，其右膝傷令他一年內開刀兩次，休戰至今。費天王將在3月8日開鑼的卡塔爾公開賽復出，這個ATP 250等級的硬地賽有世界排名第4的迪安、衞冕的俄羅斯魯布列夫和2019年冠軍阿古特等球手參戰，費達拿是賽會3屆冠軍。開賽前，他在社交媒體交球迷表示：「距離我上次前往參與任何賽事，已經有一年的時間，我很期待，亦很興奮。這個時刻，我要感謝所有幫助我復出的人，這條路一直很漫長很難走，我知道我尚未到達終點線，但我感覺很好。我一直努力練習，希望大家也會觀看我的比賽，盼能在短期內再見到大家，祝大家安好。」

今年8月就年屆40歲的費達拿，此番話引來外界猜測他未有退役打算，早前他受訪時的，的確表明尚未設下要退役的日期：「我最大的心願是，以我的方式來結束自己的職業生涯，就如我之前所說，退役不需要童話一樣夢幻，不需要是在溫布萊獲勝，然後光榮地掛拍。我最重要的事是再次健康起來，當然也是球迷再回到球場，過去幾個月的網球賽都很憂鬱。我尚未為掛拍定下一個日子，我們現在是試一把，目標是打完全季，再看看成績及我的身體，希望能為我的球迷帶來漂亮的勝仗和美麗回憶。」

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